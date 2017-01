Un Tapiro per Tgcom24: "the winner is" Gaia Padovan

Nel bel mezzo dell'edizione quotidiana della sua rubrica "Fatti e Misfatti", il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori ha "subìto" un vero e proprio blitz in studio: gli incursori erano Valerio Staffelli e fido, incorporato Tapiro d'Oro, da recapitare con urgenza alla redazione del canale all news di Mediaset.



Consegna a Paolo Liguori? Sì, anzi, no: perché in realtà il destinatario vero e proprio è qualcun altro, un volto noto agli spettatori del canale, Gaia Padovan: protagonista di una simpatica gaffe in piena diretta durante un'edizione del Tg che sarà possibile vedere durante Striscia la Notizia di questa sera. La nostra collega è esplosa a ridere durante la lettura del sommario del tg a Staffelli ha spiegato così gli eventi: "È colpa della redazione. Era un racconto molto divertente su un collega, ma è un aneddoto che non posso rivelare. Mi dispiace, è andata così, però meglio ridere che piangere, no? E comunque il responsabile del Tg è il direttore. Dovresti cercare lui". Detto e fatto: e intanto il Tapiro, da venerdì, campeggerà sul desk delle notizie durante le conduzioni della premiata, parola di Liguori.