Umberto Tozzi, su Canale 5 il concerto-evento "40 anni che ti amo"

Dopo il grande successo all’Arena di Verona, il concerto-evento di Umberto Tozzi "40 annni che ti amo" andrà in onda sabato 30 dicembre in prima serata su Canale 5. Sarà l’occasione per celebrare ancora una volta la carriera di un importante cantautore italiane e i 40 anni di una delle sue canzoni più amate di sempre, "Ti Amo".