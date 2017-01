U&D, Valentina Rapisarda: un altro topless sul web e Andrea Cerioli... scatta

Andrea Cerioli , tronista nell'ultima edizione di " Uomini & Donne ", si improvvisa fotografo d'autore per immortalare la fidanzata Valentina Rapisarda , conosciuta proprio nel talk show di Maria De Filippi . Il loro amore va a gonfie vele e la bella catanese posa in topless di profilo, per uno scatto in bianco e nero poi condiviso sul web. La foto ha fatto subito il pieno di like e commenti, tra chi sostiene la coppia e chi la critica.

Non è la prima volta che Valentina Rapisarda delizia i suoi 315 mila follower con scatti sexy, pubblicati sul suo profilo Instagram. L'ex corteggiatrice gioca spesso a fare la diva, con foto in bianco e nero, pose provocanti, istantanee in lingerie e senza. Alcuni mesi fa un altro topless, stavolta mentre bacia appassionatamente il suo Andrea, ha fatto discutere.



Critiche che si sono aggiunte a quelle per la scelta della ragazza di rifarsi il seno. Proprio in riferimento a questi ultimi attacchi, la foto scattata da Cerioli è accompagnata da un doppio messaggio: "Posso solo dirvi che la foto l'ha fatta il mio boy. Ah e volevo anche dirvi che mi piacciono un sacco".



Andrea Cerioli è stato protagonista del trono classico nella prima parte della stagione della scorsa edizione di "Uomini & Donne", che da lunedì 14 settembre riaprirà i battenti. Dopo alti e bassi e indecisioni sulla corteggiatrice da scegliere tra la bionda Valentina e la beniamina dei fan del programma, Sharon Bergonzi, il tronista, già concorrente del "Grande Fratello 13", ha deciso di terminare la sua esperienza nello show da single, salvo poi iniziare una relazione con la Rapisarda, pochi giorni dopo.



Una scelta quella dei due ragazzi che ha fatto infuriare i fan di "Uomini &Donne", convinti che Cerioli e la Rapisarda fossero già insieme prima della fine del programma, dove per molti avrebbero finto. Il web si è diviso tra sostenitori della coppia e detrattori, ma Andrea e Valentina non hanno dato troppo peso alle critiche, continuando a vivere la loro storia d'amore e a condividere tutto sul web, compresi gli scatti hot.