Udine, l’odissea dei disabili a passeggio per la città

A Udine c’è una situazione di grave disagio con cui quotidianamente devono convivere i disabili che si muovono in carrazzina. I mezzi pubblici sono muniti di speciali pedane per farli viaggiare ma le fermate cittadine non sono compatibili. A fotografare questa situazione è l’inviato di Striscia la Notizia, Luca Galtieri che incontra l’avvocato Anna Grizzi, dell’Associazione di tutela dei diritti del malato. "Non è consentito all’interno della provincia di Udine la salita e la discesa da parte dei disabili con carrozzina dagli autobus", racconta l’avvocato. "Io sono così da nove anni e sono come agli arresti territoriali per questo problema", racconta uno dei disabili interpellati. Dal lato dell’azienda dei trasporti interviene invece l’ingegner Paolo Zaramella che ammette: "Noi abbiamo una promessa che è stata scritta anche nei documenti ufficiali, di aumentare non solo il numero degli autobus attrezzati con le pedane ma anche quello delle fermate attrezzate a terra".