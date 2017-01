U2, l'"Innocence + eXperience Tour" approda in tv con un doppio speciale

Gli U2 e il canale televisivo americano HBO stanno collaborando alla realizzazione di due speciali sul gruppo, dedicati all'"Innocence + eXperience Tour", la serie di eventi attraverso i quali Bono e compagni stanno promuovendo live in tutto il mondo il loro ultimo lavoro in studio. Il 7 novembre andrà in onda un dietro le quinte dello show, mentre il 14 sarà trasmesso il concerto di Parigi al Bercy Omnisport Palais.