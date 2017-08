Tv, Pier Silvio Berlusconi: "Presi canale 20 e Radio Subasio"

"Abbiamo completato il closing per l'acquisto del canale 20 del digitale terrestre". Così afferma il vicepresidente e a.d. Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, alla presentazione dei palinsesti. "E' già in onda una programmazione di continuità, nell'arco dell'autunno verrà lanciata una programmazione nuova". "Chiuso, anche se attendiamo l'ok definitivo dell'Autorità, l'accordo per l'acquisto di Radio Subasio", ha aggiunto.