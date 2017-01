8 settembre 2015 Tv, Obama in Alaska mangia la carcassa di un salmone Il presidente Usa partecipa al reality "Running Wild With Bear Grylls", in onda sulla Nbc, e affronta con coraggio tutte le prove di sopravvivenza, comprese quelle legate all'alimentazione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:12 - E' il grande tema dei cambiamenti climitaci che ha spinto il presidente degli Usa Barack Obama a visitare l'Alaska e per contrastarli farebbe di tutto. Così, con questo spirito d'avventura, il numero uno della Casa Bianca ha detto sì alla partecipazione al reality Tv "Running Wild With Bear Grylls", in onda sulla Nbc. E in situazioni particolari, ai limiti dell'estremo nei boschi dello Stato americano ai confini dell'Artico, accanto al protagonista Bear Grylls, non vuole trovarsi fuori luogo. E accetta di mangiare anche la carcassa di un salmone, mezza divorata da un orso.

Obama mostra una punta di apprensione quando la star dei reality, il nordirlandese Grylls, estrae il salmone dallo zaino, spiegando che era stato mangiato in parte da un orso: l'animale aveva pasteggiato con il cervello, le uova e la pelle del pesce; restava dunque il meglio della carcassa da consumare.





"Bear è un cuoco mediocre, ma il fatto che abbiamo mangiato qualcosa di riconoscibile è stato incoraggiante", ha detto il capo della Casa Bianca a pranzo ultimato. Grylls è famoso per i suoi pasti a base di insetti. "Certo, che bisogno c'era di dire che il salmone era già stato mangiato da un orso? Questo lo poteva trascurare", ha aggiunto il presidente.



In "Running Wild", Grylls fa trekking nei boschi in compagnia di persone famose. La data della puntata con Obama deve essere ancora annunciata, ma andrà in onda in autunno, nel corso della seconda stagione del reality.