Tv, addio a Barbara Hale: la segretaria dell'avvocato Perry Mason

E' morta all'età di 94 anni Barbara Hale, l'attrice statunitense nota per aver indossato i panni della segretaria dell'avvocato Perry Mason nella omonima serie tv. La Hale è deceduta giovedì nella sua casa di Palm Desert, Los Angeles. E' apparsa nei telefilm di "Perry Mason" dal 1957 al 1966 e poi ancora in una serie di film per il piccolo schermo: il suo ruolo della segretaria Della Street le fece vincere un Emmy come migliore attrice nel 1959.