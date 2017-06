Tutti pazzi per Cindy Crawford

Cindy Crawford infiamma lo studio di "Pomeriggio 5". “E’ pazzesca, meravigliosa”, l’omaggio di Barbara D’Urso all’attrice e top model, oggi 51enne e madre di due figli, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 15 che le assomiglia molto .

“La famiglia viene sempre per prima”, spiega Cindy che racconta di come è nata la sua carriera di modella. Fu scoperta per caso dal fotografo di un giornale, che la notò appena sedicenne mentre d’estate lavorava cimando le pannocchie di mais. Nella sua carriera di attrice anche un film con Boldi e De Sica.

“Io sono stata fortunata perché ho visitato tanti posti in Italia”, racconta Cindy che poi svela i segreti della sua bellezza. Esercizio fisico, buona alimentazione, tanta acqua e qualche volta anche un bicchiere di tequila.