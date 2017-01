Tutti i prof di Amici in esclusiva a "Verissimo"

In esclusiva a "Verissimo" arrivano tutti i professori della nuova attesissima edizione di "Amici" (al via da sabato 21 novembre, alle 14.10 su Canale 5), tra cui le new entry: Natalia Titova, Marco Maccarini e Alex Braga. Ospiti del talk show di Silvia Toffanin sabato 14 novembre alle 16.10 su Canale 5 anche Ezio Greggio, Edoardo Leo, Marco Giallini e Paolo Pierobon, ovvero il cattivissimo Filippo De Silva in "Squadra Antimafia 7".