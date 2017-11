Tu Si Que Vales, Venier contro Mammucari: "Vai a fare in c…"

Momenti di tensione nella settima puntata di "Tu si que vales" tra Mara Venier e Teo Mammucari. Al centro dell’accesa discussione l’ennesima battuta del presentatore dopo l’esibizione dei "Gemelli di Guidonia", tre fratelli che hanno ironizzato sulle canzoni con le donne protagoniste. "Mara non vede e non sente, è come le scimmie", dice scherzando Mammucari che poi chiede ai tre concorrenti di rielaborare la celebre "Laura non c’è" di Nek facendola diventare "Mara non c’è". Immediata la reazione dell’attrice veneta che senza giri di parole ha mandato a quel paese il presentatore: "Vai a fare in c… Non fai ridere, il pubblico non ti ama quando continui a offendermi. C’è un limite a tutto". Mammucari ha cercato di calmarla ma dopo aver svelato il verdetto del pubblico, la Venier abbandona lo studio. Fondamentale l’intervento di Maria De Filippi che ha invitato il conduttore nel camerino della giudice popolare, permettendo ai due di chiarirsi. Poi in studio è arrivata la pace sancita con tanto di bacio.