Tu Si Que Vales, non riparte il treno della Scuderia Scotti

La Scuderia Scotti ha mandato letteralmente in tilt la finale di Tu Si Que Vales, il talent di Canale 5 arrivato al suo ultimo appuntamento. Il primo ad esibirsi è Antonio, il cantante giravolta, che si lancia letteralmente sui giudici del talent. Finita la sua performance il trenino con gli altri "talenti" è pronto a ripartire ma qualcosa va storto e il treno non parte. "Ragazzi ma si è rotto il treno per caso?", chiede imbarazzata Belen. Immediata la reazione di Capitan Scotti che chiama a raccolta i suoi colleghi e si mette a spingere la locomotiva. "Praticamente ho fatto tutto io", dice scherzando Martin Castrogiovanni abituato a certi sforzi. "Scusate ma la scuderia ha finito i soldi per il gasolio", chiosa Scotti.