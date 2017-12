Tu Si Que Vales, nella terza quartina trionfa Davide Santacolomba

È Davide Colomba il terzo talento che si giocherà la vittoria finale di Tu Si Que Vales. Il pianista non udente ha conquistato il voto del pubblico sbaragliando la concorrenza degli altri avversari impegnati nella terza quartina: il cantante Ion Dondon, l’equilibrista Maurizio Zavatta (esibitosi in esterna) e i salseri baresi dei Full Project Company. Il 30enne siciliano è nato con una patologia che non gli consente di sentire i suoni acuti ma che non gli ha impedito di inseguire il suo sogno di diventare un pianista. "Speriamo che questa tua esibizione serva a ragazzi come te, non udenti, per capire che con la forza di volontà si può superare un limite", dice Maria De Filippi mentre Mara Venier aggiunge a cuore aperto: "Sei stato magnifico bello della zia". "Ho voluto fare un regalo a tutti, non solo agli amanti della musica classica".