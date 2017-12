Tu Si Que Vales, lo show spettacolare di Massimiliano Piffaretti

Un’esibizione da brivido quella di Massimiliano Piffaretti nella finale di Tu Si Que Vales che ha tenuto col fiato sospeso giudici e pubblico. Il 22enne di Como, campione del mondo di Wakeboard (disciplina nata negli anni ’90 in America), ha dato vita a una performance unica che per necessità televisive è stata registrata in esterna il giorno prima. L’atleta arriva poi in studio con tanto di smoking e nuovo taglio di capelli. "Sei come James Bond, hai la muta sotto lo smoking", dice scherzosamente Rudy Zerbi. Gli altri giudici invece si concentrano sui salti mortali e sulle evoluzioni con la tavola: "Hai aggiunto diversi numeri alla tua esibizione anche particolarmente difficili", dice Maria De Filippi complimentandosi col ragazzo.