Tu Si Que Vales: Ion Dodon è il terzo finalista

Con un’interpretazione tanto unica quanto nostalgica di "Io che amo solo te", di Sergio Endrigo, il cantante bolognese Ion Dodon si è aggiudicato la finale di Tu Si Que Vales. Il 26enne di origine moldava ha infatti ottenuto il favore del pubblico che lo ha preferito alle due acrobate Charlotte ed Emma, ma anche al ballerino Miro e ai pattinatori Yannick e Annette.



Un’esibizione talmente toccante che anche un duro come Martin Castrogiovanni si è sciolto: "È la prima volta che un uomo mi piace più di Belen". Per Jerry Scotti invece si è trattato di una performance indimenticabile: "Noi tutte le edizioni vediamo centinaia di esibizioni e non possiamo ricordarcele tutte, io posso dirti che di questa edizione mi ricorderò sicuramente di te". "Un tuffo nel passato – secondo Rudy Zerbi – che non è mai antico ma è moderno a suo modo".