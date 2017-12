Tu Si Que Vales, Giovanni Cervelli vincitore della prima quartina

Giovanni Cervelli è il primo dei quattro superfinalisti di Tu Si Que Vales. Il tenore viareggino ha stupito tutti con la celebre romanza della Turandot "Nessun dorma" conquistando ancora una volta gli applausi del pubblico in studio e dei quattro giudici. "Essere qui per la terza sera è un grande successo, per me ho già vinto. Volevo lasciare un bel ricordo e credo che questa sia l'aria più conosciuta", ha detto il tenore che ha battuto nella prima quartina i Novruzov Brothers, il ballerino di tip-tap Nicholas Pellini, e il campione di wakeboard Massimiliano Piffaretti. Cervelli, che di mestiere fa l’elettricista, risponde poi alla domanda di Maria De Filippi che gli chiese se lascerebbe il suo lavoro in caso di vittoria: "Non ci ho mai pensato ma credo di no, ho una famiglia da mantenere".