Tu Si Que Vales, Do It Nao: eccolo il robot che sa tutto

A Tu Si Que Vales va in scena una vera e propria dimostrazione di cosa sia l' A.I., ovvero l'intelligenza artificiale. Merito degli studenti dell'Itis "Mario Del Pozzo" di Cuneo, accompagnati dalla professoressa Roberta Molinari, che hanno partecipato e vinto il primo premio ad un concorso di robotica nazionale. I ragazzi dovevano programmare un robot, capace di svolgere alcuni compiti sulla base-scenario del "ritorno del bambino a casa". In pratica, una sorta di E.T. 2.0. Così hanno inventato NAO, il robot capace di parlare, cantare, ballare, fare flessioni, rispondere agli indovinelli e pronunciare anche battute di spirito nei confronti dei giudici. L'esibizione è sorprendente e, allo stesso tempo, esilarante.