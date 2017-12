Tu Si Que Vales, Can Head: ecco la ventosa umana

Un incrocio tra un X-men e un supereroe. Si potrebbe definire così Jamie Keaton, nome d’arte "Canhead", il concorrente che a Tu si que vales ha stupito tutti con un’abilità del tutto unica: riesce ad attaccarsi addosso qualsiasi tipo di oggetto. "Mi chiamano la ventosa umana, è merito dei pori della mia pelle che sono un po’ come delle ventose e quindi le cose mi si appiccicano addosso", ha spiegato Jamie ai quattro giudici rimasti letteralmente a bocca aperta. E mentre si attaccava in testa lattine e bicchieri ha ammesso: "Ho scoperto di avere questa abilità a 7 anni quando i giocattoli mi rimanevano attaccati al corpo". Una particolarità (o stranezza) che gli è valsa 5 "si" grazie ai quali è volato direttamente in semifinale.