Tu Si Que Vales, Antonio e Nathan presentano il calcio balilla umano

Mettete un ex-impiegato in pensione, un falegname, un campeggio estivo ed un gruppo di amici e... tirerete fuori una partita di calcio balilla umano! Arbitro d'eccezione Gerry Scotti: è la divertente esibizione andata in scena a Tu Si Que Vales, nel sabato sera di Canale 5. La voglia di giocare era talmente tanta che anche Martin Castrogiovanni non ha resistito ed è entrato nell'Arena Stadium, allestita per l'occasione, a fare la statuina da biliardino. Stupito lo stesso Gerry: "Difficilissimo fare gol e quanta fatica per muoversi in spazi stretti". Vietato rullare, ovviamente, anche per evitare spiacevoli mal di testa!!!