Truffe agli anziani: 89enne narcotizzata e derubata

A "Domenica Live" si parla di truffe agli anziani. In un servizio il racconto di Quirina, 89 anni, narcotizzata e derubata. “Ricordo di essere uscita di casa per prendere l’autobus ed è uscita questa donna che voleva aiutarmi, mi ha preso il braccio e mi ha trascinato indietro portandomi di nuovo in casa”. L'anziana rientrata in compagnia della donna è stata costretta a bere una bevanda contenente una droga. “Mi ha fatto bere del liquore, buono anzi buonissimo, ma subito ho sentito che c’era qualcosa che non andava”. La truffatrice l’ha quindi narcotizzata e poi derubata dei gioielli che aveva addosso. “Ho perso i sensi in ospedale e mi hanno preso più di 700 euro. A quelli che girano così toccherebbe prenderli e metterli dentro e buttare via la chiave”, ha dichiarato poi la signora.