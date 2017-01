Troppo sesso al Grande Fratello inglese, i social gridano allo scandalo

Il popolo social grida allo scandalo. Le scene di sesso sono a tratti davvero spinte. Come quando il giovanotto preso dall'ardore bacia il seno nudo della bella Laura, in top e senza reggiseno. E poi ancora fuoco e passione sul divano, davanti agli altri inquilini e sotto le lenzuola nel silenzio della notte. Le polemiche e le chiacchiere dilagano. Altro che niente sesso siamo inglesi! I siparietti bollenti in un reality tra i più seguiti della televisione, sono sì frequenti, ma qui c'è il rischio di "scottarsi".



Così tante scintille sessuali al Grande Fratello made in Italy non sono mai volate. Ma l'audience ringrazia e il successo, anche se tra le polemiche, è garantito. In fondo i concorrenti lo sanno bene: il modo più semplice di attirare l’attenzione è proprio questo.



E pare che Marco Pierre stia partecipando al reality perché pieno di debiti, vincere gli farebbe comodo. Di lui si sa anche, che, oltre ad avere come padre uno chef considerato tra i padri della cucina moderna per i suoi piatti che uniscono le specificità della tradizione britannica culinaria con quella italiana, è fidanzato. La sua compagna però gli avrebbe dato ufficialmente il permesso di tradirla: solo per esigenze di "copione" dentro alla casa del Grande Fratello.