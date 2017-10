Tronchetti Provera a Matrix, il siparietto social sul ritorno in Borsa di Pirelli

In occasione dell'intervista rilasciata a Matrix, Marco Tronchetti Provera ha improvvisato un divertente scambio di battute col conduttore Nicola Porro. Rispondendo alla domanda sulla quotazione in Borsa, dopo il debutto sottotono a Piazza Affari, il manager si è dichiarato soddisfatto e per confermarlo ha fatto ascoltare un messaggio vocale dei suoi azionisti cinesi, tradotto poi con il cellulare come: "È un'operazione della madonna". Ha poi dichiarato che il suo successore, dopo che lascerà Pirelli nel 2020, potrebbe essere una donna.