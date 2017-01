Trio Medusa, un Late Show irriverente "tra Jimmy Fallon e Renzo Arbore"

Arriva su Italia 1 il talk del Trio Medusa . Dal 18 agosto per sei puntate in seconda serata va in onda infatti " Trio Medusa Late Show @Giffoni ", un mix di ironia, irriverenza, musica live e grandi ospiti. Registrato in occasione del 45.mo Giffoni Film Festival, lo show ha come modello è il " Late Night di Jimmy Fallon " con in più l'atmosfera goliardica "simile agli show di Renzo Arbore". Ospiti della prima puntata Malika Ayane e Fabio De Luigi .

A sentire Gabriele Corsi, uno dei tre comici, decisivi per la buona riuscita del programma sono stati i giovani giurati del Giffoni, "che hanno imbroccato sempre le domande, anche le più cattive". Ma non ci saranno solo le interviste. Perché gli ospiti con il Trio Medusa si mettono in gioco in insolite performance, tra sorprese, gag, incursioni video.



Nella prima puntata Malika Ayane esegue alcuni dei suoi brani dal vivo e viene intervistata dal Trio, pronta a cimentarsi live in un'inedita versione cult della sigla di "Ken il Guerriero". E ancora, Fabio De Luigi e Angelo Duro che parlano dello sketch comico "Maturita' 2015: l'esame che vorrei", piu' di 10 milioni di visualizzazioni online.



"Ci siamo divertiti tantissimo - spiega Corsi, raggiunto al telefono mentre e' in vacanza a Cuba - perche' il programma e' una sorta di versione tv di quello che facciamo in radio (Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay, ndr). Siamo andati a ruota libera, costringendo Malika ai gavettoni e proponendo a Lorenzo Fragola un quiz sui suoi brani cantati da chi non li conosce. E' una trasmissione nel nostro stile, ironico, irriverente, anche sarcastico, eppure devo ammettere che nell'intervista a Gue Pequeno a un certo punto abbiamo tutti gli occhi lucidi. Il programma e' stata un'occasione per superare tanti pregiudizi".



Tutti gli ospiti "si sono prestati al gioco, non c'e' stato mai un momento di frizione o irritazione". Tra gli ospiti delle puntate anche Lillo e Greg, Francesca Chillemi, Max Pezzali, Ludovica Comello, Nina Zilli, The Pills e The Kolors.