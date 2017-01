9 aprile 2015 Tre cuori in affitto, Suzanne Somers balla in memoria di John Ritter L'attrice ricorda il compianto co-protagonista della popolare serie tv nella sua performance a "Dancing with the stars" e mostra gambe invidiabili Tweet google 0 Invia ad un amico

11:52 - Suzanne Somers, la "Bionda per papà" della popolare sitcom, ha omaggiato il suo co-protagonista di "Tre cuori in affitto", John Ritter, con una performance di ballo a "Dancing with the stars". L'attrice, ancora in splendida forma nonostante i suoi 68 anni, ha ricordato il collega scomparso nel 2003 a soli 54 anni, ricreando una scena della serie tv che aveva reso famosi entrambi tra la fine degli Anni Settanta e l'inizio degli Anni Ottanta.

La Somers ha rivestito i panni del suo personaggio, la svampita Chrissy Snow, e ha riproposto una gag della sitcom con il partner di ballo Tony Dovolani, che ha invece interpretato Jack Tripper, il personaggio che fu di Ritter. La coppia si è poi esibita in un fox-trot, in cui l'attrice ha mostrato gambe toniche e una forma invidiabile per una donna della sua età.



Il ricordo della Somers ha commosso il pubblico del programma e la stessa attrice è apparsa molto emozionata, tanto da pubblicare su Instagram anche una foto insieme all'attore scomparso. "Un comico leggendario e anche un caro amico. Ti voglio bene, John", ha scritto la Somers nel messaggio sul web.



Tre cuori in affitto andò in onda per otto stagioni, dal 1977 al 1984, sulla ABC. In Italia fu trasmesso per la prima volta nel 1984 da Rete 4. La sitcom raccontava le vicende di tre giovani coinquilini ed ebbe enorme successo. L'altra protagonista della serie, insieme a Suzanne Somers e a John Ritter, era l'attrice Joyce DeWitt.