Tra Cristian e Tara spunta la corteggiatrice Alessia

Non c'è pace per i futuri (forse) sposi Cristian e Tara . Dopo i problemi familiari di lei e la fuga di lui, ora spunta una foto dell'ex tronista con la morettina Alessia . L'ex fidanzata di Amedeo, che aveva partecipato con lui a Temptation Island, è stata infatti pizzicata insieme a Cristian ad un evento. Solo amicizia o è lei il vero motivo delle nozze rimandate? La Rete pensa che sia colpa sua...

Tara è intervenuta a "Pomeriggio Cinque" in collegamento video e ha aggiornato il pubblico sulla situazione attuale della coppia, che da circa venti giorni non vive più sotto lo stesso tetto.



A complicare tutto è arrivata Alessia, anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza e Cristian si sono infatti scattati una foto insieme e sul Web in molti la accusano di essere il motivo della crisi. "Il problema tra di noi non è il tradimento, anzi Alessia è una bravissima ragazza e mi spiace che sia stata insultata. L'ho anche chiamata per scusarmi della situazione".