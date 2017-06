Toto Cutugno sale in macchina con Jake La Furia a "Carpool Karaoke" e ovviamente si canta "L'Italiano", il "vero inno del Paese" come lo definisce scherzosamente il rapper di Milano.

Pubblicato nel lontano 1983, ancora sottoforma di 45 giri, "L'Italiano" continua a esercitare su tutti un fascino senza tempo, anche di stampo patriottico.

Il brano, arrivato solo quarto al Festival di Sanremo del 1983, come spesso accade con le canzoni che escono prematuramente dalla kermesse sanremese, ha in realtà avuto un successo incredibile tra il pubblico, tanto da essere canticchiato ancora oggi persino dai giovani nonostante abbia compiuto 34 anni.