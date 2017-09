13 settembre 2017 18:19 Torna "Squadra mobile", obiettivo: combattere Mafia Capitale Riparte in prima serata su Canale 5 la fiction con Giorgio Tirabassi e Daniele Liotti

Da mercoledì 13 settembre arriva in prima serata su Canale 5 "Squadra mobile - Operazione Mafia Capitale". Per 8 serate torna la squadra del vice questore Roberto Ardenzi, intepretato da Giorgio Tirabassi, con storie come sempre agganciate all'attualità. E così in questa stagione al centro dell'azione ci sarà la rete di malaffare, corruzione e criminalità che ha contaminato le istituzioni, il mondo economico e imprenditoriale di Roma.

Un sistema di malaffare portato allo scoperto grazie al lavoro della Procura romana. Una vicenda vera che ha sconvolto Roma negli ultimi anni e che per la prima volta in assoluto viene raccontata in televisione.