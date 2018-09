Torna "Il padre della sposa" con Melissa Satta: "Vi faremo emozionare"

"Raccontiamo i sentimenti con estrema delicatezza e pulizia - ha aggiunto Melissa Satta - quando in tv a volte si tende ad affondare il coltello nella piaga". Non a caso la trasmissione è stata premiata a giugno dal Moige, Movimento italiano genitori, per i messaggi positivi che ha trasmesso.



La seconda edizione sarà ancora più ricca, con sei puntate da 45 minuti in cui tre coppie di padri e figlie si sfideranno per vincere l'abito da sposa dei sogni. Le spose saranno consigliate da Raffaella Fusetti, direttore creativo di Atelier Emé, e Alessandra Grillo, wedding planner di fama internazionale che ha organizzato il matrimonio più social dell'anno: quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Accanto ai padri ci sarà invece Melissa Satta.