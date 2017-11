Torna il "Maurizio Costanzo Show", il talk più longevo della tv

Maurizio Costanzo conduce il nuovo ciclo del "Maurizio Costanzo show", che prende il via da giovedì 9 novembre alle 23,20 su Canale5. Due esclusive pe rla prima puntata ue grandi esclusive: un’intervista con Cristina Borgoni, madre di Luca, atleta e alpinista morto quest’estate a soli 22 anni durante una corsa sul Cervino; e un'altra a Simona Ventura e Stefano Bettarini (suo ex marito) per la prima volta con il loro figlio Nicolò.