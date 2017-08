Torna "Hit The Road Man", al via il 13 luglio su Canale 5 con Fiorello e Giorgia

Non mancheranno altre sorprese: l'inviata Pasqualina Sanna incontrerà infatti il re dei press-agent Enrico Lucherini e lo chef "stellato" Pasquale Palamaro.



La trasmissione è così presentata dal padrone di casa Vicedomini: "Vi faremo divertire con tanti amici, ma anche riflettere sulle questioni che stanno turbando un'estate decisamente indimenticabile per tanti versi. 'Hit The Road Man' sarà come, e più di sempre, un settimanale veloce, brillante e sorprendente".



Pascal, inoltre, spiega che il suo magazine tv è "un'occasione per incontrare, in maniera informale, le eccellenze italiane nel mondo e i beniamini del pubblico globale. Non mancheranno i big di Hollywood e di Broadway insieme ai grandi del nostro spettacolo. Tutti disponibili ad aprirci le porte delle loro case per incontri all'insegna del buon umore e anche dei contenuti".