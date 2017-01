20 febbraio 2015 Torna "Colorado", con Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo "ridere non costa niente" Tante novità nello show comico di Italia 1, che sarà in onda tutti i venerdì per 13 appuntamenti in prima serata Tweet google 0 Invia ad un amico

10:36 - Riparte "Colorado", lo show comico di Italia 1 giunto alla 16.ma edizione. Il programma andrà in onda da venerdì 20 in prima serata per 13 appuntamenti. Padrone di casa, per la quinta volta, l’attore e regista Paolo Ruffini, che sarà affiancato dall'esordiente Diana Del Bufalo, ex di “Amici” e star del web con le sue canzoni ironiche e surreali. Due new entry nel cast di oltre trenta comici e tante nuove divertenti parodie.

“Ridere non costa niente…” è il motto del programma che ripartirà con le esibizioni di Pintus, reduce dall’esperienza sanremese, e Alessandro Bianchi con Fabrizio Casalino e Gianluca Fubelli, alias Scintilla, nei panni del trio vincitore della kermesse canora, “Il Volo”.



Tante novità nella nuova edizione, a partire dalle parodie della soap di successo Il Segreto, di Violetta, interpretata da Rita Pelusio, e di Mika e Fedez, rivisitati dai Panpers. Valeria Graci sarà invece una biondissima del piccolo schermo.



Il cast è composto da oltre trenta comici, con tante conferme – da Pucci a Leonardo Manera, Giovani Caccioppo e tanti altri – e alcune new entry: Francesca De Santis e Danilo Milani debutteranno sul palco dello show nei panni dell’astronauta Samantha Cristoforetti e il suo domestico, mentre l'altra novità, Alice Mangione, sarà un buffo GPS satellitare in carne ed ossa.



Ad accompagnare l’ingresso di ogni artista ci sarà la musica de Le Charleston, rock band tutta al femminile proveniente da Cesena.

COLORADO, PARLANO RUFFINI E LA DEL BUFALO