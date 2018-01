Torna a grande richiesta su Rete4 “Il terzo indizio”. L’appuntamento è in prima serata a partire dal 16 gennaio. Tante le novità annunciate a Mattino Cinque con qualche anticipazione della conduttrice Barbara De Rossi: “Le nostre docufiction sono state girate con droni e in ultra hd. Abbiamo scelto attori di teatro e i posti dove sono accaduti le vicende che raccontiamo sono quelli reali”. La De Rossi ha aggiunto poi che “i casi sono quelli più conosciuti e già passati in giudicato (hanno passato il 3 grado di giudizio) e grazie al taglio giornalistico della trasmissione abbiamo realizzato una ricostruzione minuziosa”. Tra i tanti casi raccontati anche la storia di Sara Scazzi, il famoso caso di Avetrana.