Tori Spelling, provocazione social: "Reunion Beverly Hills 90210? Donna e Steve avranno un bebè?"

"Beverly Hills 90210 reunion (Spoiler alert)", scrive Tori Spelling (Donna Martin nella storica serie tv) sul suo profilo Instagram mostrando uno scatto in cui posa con l'ex collega Ian Ziering (Steve) e un bambino. "Donna e Steve si sposano e hanno un bambino". Una provocazione social che ha messo i fan in agitazione. In realtà il bimbo è il vero figlio dell'attrice, ma il revival ci sarà o no?