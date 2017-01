Tori Spelling, il ricovero per ebola era una bugia per coprire un esaurimento

Tori Spelling non ha avuto nessun sintomo riconducibile all'ebola. A quanto riporta TMZ, che cita fonti molto vicine all'attrice di "Beverly Hills", ricovero e quarantena erano una copertura per nascondere la verità: un esaurimento nervoso provocato dai rapporti tesi con il marito Dean McDermott. A scatenare la crisi l'alcolismo di lui, i problemi economici e le divergenze d'opinione per la tata a cui affidare i figli.