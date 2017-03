Tori Spelling ha partorito il suo quinto bebè

Tori Spelling ha partorito il suo quinto figlio. E' un maschietto e si chiama Beau. Per dare il benvenuto al nuovo arrivato, la 43enne star televisiva di "Beverly Hills 90210" ha postato su Twitter un'immagine in bianco e nero di una piccola mano di neonato in quella del marito Dean, e al settimo cielo ha scritto: "Siamo così eccitati di annunciare la nascita del nuovo membro della famiglia McDermott".