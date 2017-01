Tori Spelling, autoscatto in bagno con reggiseno push up

Un selfie davanti allo specchio . Ammiccante, con lingerie di pizzo in bella vista. Dopo una lunga giornata con i figli, Tori Spelling affida a Instagram un autoscatto piccante in bagno e spiega: "E' un reggiseno super comodo e carino e soprattutto combatte 'l'abbassamento' mentre dormi!". Insomma, il messaggio è chiaro: l'ex Donna Martin della serie tv Beverly Hills 90210 tutta casa e famiglia non vuole rinunciare al suo benessere.

Intanto Lifetime, a 25 anni dalla messa in onda della famosa serie tv, annuncia un film non autorizzato. La pellicola "The Unauthorized Beverly Hills 90210 Story" racconterà infatti il dietro le quinte del telefilm, verranno svelati i capricci delle star (Doherty ad esempio pretendeva di girare in limousine perché non amava le utilitarie) e gli intrecci amorosi nati durante le riprese. Insomma, i fan non sanno ancora tutto su "Beverly Hills 90210" e presto lo scopriranno.