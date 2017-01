Tori Spelling: "Aspetto il mio quinto figlio, che benedizione!"

Nessun rumors, è stata la stessa Tori Spelling a confessare la sua nuova gravidanza. La quinta, per essere precisi. E sì, l'ex star di "Beverly Hills 90210" ha raccontato al magazine "People" di essere in dolce attesa. "È stata una vera e propria sorpresa - ha detto l'attrice 43enne - Abbiamo sempre sognato una famiglia numerosa e questo figlio arriva in un momento molto bello".