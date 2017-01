Top Secret, Marilyn: 50 anni di mistero

L'appuntamento è domenica 5 agosto alle 21,30 su Tgcom24 con Claudio Brachino e i suoi ospiti. In studio ci saranno il criminologo Massimo Picozzi e gli autori del libro "L'enigma della morte di Marilyn Monroe" Francesco Mari ed Elisabetta Bertol.

Una vita tormentata quella della diva. Prima l'infanzia difficile, poi la carriera di modella e il successo mondiale. Più di 29 film in 16 anni e la continua ricerca di felicità e sicurezza. Una parabola che finisce con i problemi psichici e il ricorso massiccio ai sonniferi e l'abuso di alcol.

In parallelo ci sono le tormentate vicende sentimentali, con tre matrimoni naufragati e la vicinanza ai fratelli Kennedy che per alcuni sarebbe la vera causa della sua morte. Troppe le incongruenze che fanno pensare che il 5 agosto del 1962 Marilyn non abbia deciso da sola di togliersi la vita.