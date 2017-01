- Angela Celentano, Denise Pipitone, Ylania Carrisi. Tre persone scomparse nel nulla, genitori e familiari che da anni cercano la verita’ e non si rassegnano. Persone coraggiose che cercano di impedire che sulle ricerche cada l’oblio. C’e’ chi, come Maria e Catello Celentano, grazie alla fede cercano di trovare la forza di andare avanti. Chi, come Piera Maggio, conduce una battaglia durissma in Tribunale per sapere perché le è stata portata via la sua bambina. Nella quarta puntata, in onda domenica alle 21,30 su Tgcom24, Top Secret racconterà le loro storie con i diretti protagonisti: i coniugi Celentano e la mamma di Denise.

Qui di seguito la lettera scritta da Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone



Lettera aperta ai genitori dei minori scomparsi o violati

Cari genitori, chi vi scrive è una madre che sta soffrendo, proprio come tutti Voi.

Il mio dolore è quello di avere perso una figlia, sottratta da una mano ignobile che ha colpestato i diritti della mia piccina e l'ha portata via dall'affetto dei suoi cari". Mi rivolgo a Voi genitori che avete subito il sequestro di un figlio minorenne o che avete subito la tragedia della sparizione seguita dall'omicidio di un vostro piccino. Solo colui che ha subito e subisce lo stesso drammatico dolore che ogni giorno da anni non mi fa più vivere può capire che il mio è un grido di vera sofferenza.

Ho sempre cercato di lottare per portare a casa mia figlia, e per sapere la verità sui fatti che le sono accaduti. Voi come me avete subito il torto più grande che una persona possa ricevere, quello di avere visto violare i propri figli senza alcun motivo. Un male cieco e perverso che li ha colpiti e che mille volte ci saremmo augurati colpisse noi stessi invece delle nostre creature... ma noi oggi siamo rimasti qui, sopravvissuti a loro o disperatamente alla loro ricerca. Vorrei chiedere a tutti Voi di dare un senso all'ingiustizia che avete subito aiutandomi a costituire un comitato per la promozione della task force internazionale per le ricerche dei minori scomparsi.

Ho lavorato molto insieme ai miei collaboratori per cercare di creare nuovi orizzonti e non abbandonare mai la speranza, pertanto oggi chiedo a Voi di essere uniti e di vincere le resistenze che un singolo genitore viene ad incontrare nel suo disperato tentativo di cambiare le cose. Considerate se volete il male che ci ha colpito come una malattia rarissima: se non ci uniamo rimarremo casi isolati, gocce nel mare e persi nel nostro dolore. Invece unendo le nostre forze possiamo fare molto ed è questo che vi chiedo. Mettetevi in contatto con me, attendo con fiducia una vostra risposta.

Vi saluto e vi abbraccio calorosamente

PIERA MAGGIO