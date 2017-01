Top Secret, Vantaggiato aveva già colpito: l'avvocato della vittima: "Bisognava fermarlo"

17:49

- L’avvocato Raffaele Missere, legale di Cosimo Parato, vittima dell’attentato del 25 febbraio 2008 compiuto sempre da Giovanni Vantaggiato, accusa: per una pura casualita’ anche quella volta non ci sono state vittime. Poteva essere una strage. Non solo. L’avvocato afferma che quattro anni fa la vtttima, Cosimo Parato, fece il nome di Vantaggiato agli inquirenti. Come mai l’inchiesta non e’ andata avanti e Vantaggiato ha potuto proseguire con il suo disegno criminale fino all’attentato di Brindisi dello scorso 19 maggio? L’intervista è di Maria Luisa Sgobba