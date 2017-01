Top Secret, nella seconda puntata: "Bufera in Vaticano: è iniziata la lotta per il nuovo papa?"

- Le colonne di San Pietro da mesi sono scosse dagli scandali. Ci si chiede: è un vento che soffia per una maggiore trasparenza nella Chiesa o i primi segnali di una bufera che rischia di danneggiare definitivamente la credibilita’ delle gerarchie agli occhi dei fedeli? Domenica 15 luglioaffrontera’ il tema con il giornalista che ha fatto scoppiare lo scandalo,. Il suo libro “Sua Santita’” e’ il best sellers dell’estate. Alcune pagine del suo libro stanno scuotendo nel profondo la Chiesa. Presente in studio anche un vescovo che per anni ha lavorato negli uffici della Curia romana

Prima la pubblicazione delle lettere private indirizzate al Papa, poi il clamoroso arresto dell’aiutante di camera di Sua Santita’, Paolo Gabriele, dal 24 maggio rinchiuso in una cella della Gendarmeria Vaticana. Un uomo di cui il papa si fidava ciecamente, tanto da far dire al segretario di Stato Tarcisio Bertone in un’intervista: “il pontefice considera Paolo quasi un figlio”.

Per alcuni vaticanisti e’ iniziata la battaglia tra le correnti della curia romana per scegliere il futuro Papa..Solo che Ratzinger non ha nessuna intenzione di lasciar fare e sta prendendo in queste settimane decisioni importanti: in arrivo nuove nomine di presuli stranieri, estranei ai giochi di potere romani.

Intanto si avvia alla conclusione l’inchiesta sull’aiutante di camera del papa. I tempi della giustizia vaticana dovrebbero essere piu’ veloci di quella italiana.. entro fine mese e’ previsto il rinvio a giudizio e il processo potrebe terminate entro novembre. Da indiscrezioni sembra che il papa sia intenzionato a chiedere la Grazia per il suo ex collaboratore.

Rimane aperto l’interrogativo: perche’ un uomo che da 20 anni e’ stimato da tutti in Vaticano ha preso una decisione del genere? Che cosa lo ha convinto a fotocopiare e consegnare ad un giornalista documenti così riservati?