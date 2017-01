Bufera in Vaticano, è già lotta per il nuovo Papa?

Prima la pubblicazione delle lettere private indirizzate al Papa, poi il clamoroso arresto dell’aiutante di camera di Sua Santita’, Paolo Gabriele, dal x maggio rinchiuso in una cella della Gendarmeria Vaticana. Un uomo di cui il papa si fidava ciecamente tanto da far dire al segretario di Stato Tarcisio Bertone in un’intervista: “il pontefice considera Paolo quasi un figlio.”

Per alcuni vaticanisti e’ iniziata la battaglia tra le correnti della curia romana per scegliere il futuro Papa..Solo che Ratzinger non ha nessuna intenzione di lasciar fare e sta prendendo in queste settimane decisioni importanti: in arrivo nuove nomine di presuli stranieri, estranei ai giochi di potere romani.

Domenica 15 luglio Topsecret affrontera’ il tema con il giornalista che ha fatto scoppiare lo scandalo, Gianluigi Nuzzi. Il suo libro “Sua Santita’” e’ il best sellers dell’estate. Alcune pagine del suo libro stanno scuotendo nel profondo la Chiesa