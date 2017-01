Top Secret, sul sito i contenuti dell'archivio

foto Tgcom24 Correlati Mia Martini,tormento e talento

16:27 - Dal 2002, in piu' di cento puntate, Top Secret e' riuscito a mescolare in modo garbato mai scandalistico cronaca, storia e giallo. Ha ricordato o ha divulgato al grande pubblico storie importanti, ha realizzato inchieste non risolutive, ma complete e corrette, ha presentato filmati e personaggi assolutamente inediti.

Ma soprattutto ha sempre chiarito con gli spettatori che non si trattava di un semplice “gioco” sul mistero, ma di un continuo chiarimento metodologico sul mistero stesso. Una ricerca orientata non alla Verità, ma a parziali frammenti di luce in un puzzle spesso oscuro e contraddittorio.