Il racconto dell'unico sopravvissuto

21:00

- Il racconto, drammatico, dell’unico sopravvissuto alla strage di via D’Amelio, l’agente Antonio Vullo. Con grande lucidita’ racconta cosa ha visto subito dopo l’esplosione, la grande fiammata, il fumo, il rumore assordante degli antifurti,i colpi delle mitragliatrici della scorta che per il grande calore continuavano ad esplodere, il buio. Si e’ salvato perchè al momento dell’esplosione si era spostato a qualche metro di distanza per parcheggiare meglio l’automobile.