La testimonianza del pentito Vincenzo Calcara

20:52

- Il racconto di uno dei pentiti di mafia, Vincenzo Calcara, che da anni denuncia le connessioni tra Cosa Nostra e apparati delle istituzioni. Doveva essere lui ad uccidere Borsellino, ma due mesi prima fu arrestato. Calcara spiega che la mafia e’ un entita in rapporto con altre entita, come i servizi segreti deviati e la massoneria, e che per la prima volta Borsellino era riuscito a trovare le prove di questi collegamenti. Calcara pero’ ribadisce: cosa nostra non poteva decidere da sola la morte di Borsellino