Top Secret, "Chi ha ucciso Paolo Borsellino?"

14:29

- 19 luglio 1992. Sono passati 20 anni dalla strage di via d’Amelio. Hanno indagato tre Procure, Palermo, Caltanissetta, Firenze. Ci sono stati tre processi, condanne all’ergastolo per 9 boss della cupola di Cosa Nostra. C’e’ stato un falso pentito, molti depistaggi. Ma solo in questi mesi, forse, si sta arrivando ad una nuova verita’. Una verita’ imbarazzante.