Top Dj, sfida a tre per la finalissima su Italia 1

Lunedì 4 luglio, in seconda serata su Italia 1 , appuntamento con la finale di " Top DJ ". A sfidarsi per la vittoria sono rimasti in consolle Waxlife , Berry e Redoxx . Il vincitore si aggiudicherà un contratto discografico esclusivo con Warner Music. Special Guest della serata conclusiva Emis Killa , Lorenzo Fragola e Alessio Bernabei , che commenteranno la prova dei tre aspiranti Top DJ: un remix originale di un brano dei tre ospiti.

Davanti alla giuria composta da Syria , David Morales e Guè Pequeno , i ragazzi dovranno dimostrare la loro personalità artistica e la loro tecnica mixando cover di classici del pop-rock, quali "Bittersweet Symphony" dei The Verve, "Song 2" dei Blur e "Enjoy The Silence" dei Depeche Mode. Ad accompagnarli nelle prove la SuperBand , formata da Federico Poggipollini, Andy, Sergio Carnevale, Marco Garrincha Castellani e Alex Uhlmann.

Dopo che i tre finalisti avranno presentato il proprio brano inedito, saranno decretati i due concorrenti che si sfideranno nell'ultima dj set battle. Per l'occasione, in studio sarà presente anche Sara Andreani, Head of Marketing and Promotion di Warner Music Italia.



Special guest AlunaGeorge, che presenterà il brano "I'm in control" tratto dal nuovo album "I Remember". Il giornalista sportivo Pierluigi Pardo commenterà la gara dal backstage insieme ai concorrenti, mentre il coach Tommy Vee consiglierà per l'ultima volta i talenti della console.