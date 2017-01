Top Dj, sfida a colpi di remix: in giuria c'è Luca Tommasini

Terzo appuntamento con " Top Dj " lunedì 6 giugno in seconda serata su Italia 1 . Gli otto concorrenti rimasti si sfidano a colpi di remix delle icone del pop mondiale. Michael Jackson , Madonna , Whitney Houston , Kylie Minogue : le loro più grandi hits vengono reinterpretate dai talenti della consolle in una prova creativa valutata dai tre giudici Syria , David Morales e Guè Pequeno . Affiancati eccezionalmente da Luca Tommassini che ha lavorato con le star.

Ospite musicale della serata è il producer britannico Jonas Blue, in vetta alle classifiche mondiali con la cover in chiave tropical house di Fast Car di Tracy Chapman, doppio disco di platino anche in Italia. La sfida diretta a coppie fra gli aspiranti Top Dj, seguiti dal coach Tommy Vee, porterà a una doppia eliminazione. A raccontare la gara e i suoi avvincenti sviluppi è Fabiola, inconfondibile voce di Radio 105, radio ufficiale del programma.