Top Dj, le Nervo sono le grandi ospiti internazionali

Sono le Nervo , gemelle australiane regine dell' Electronic Dance Music mondiale, le grandi ospiti internazionali della quarta puntata di " Top Dj " in onda lunedì 13 giugno in seconda serata su Italia 1. Dopo aver presentato un medley dei loro brani più famosi, Miriam e Olivia affiancano i tre giudici: Syria , David Morales e Guè Pequeno per commentare la prima sfida tecnica.

I sei concorrenti si cimenteranno in infuocati dj set sulle più grandi hits dance degli ultimi anni. Tutta in chiave rock è invece la prova creativa, dove gli aspiranti TOP DJ remixano i grandi classici dei Nirvana ("Smells like teen spirit"), degli AC/DC ("Back in Black"), di Chuck Berry ("You never can tell") e dei Led Zeppelin ("Whole lotta love").

Per questa sfida, alla giuria si unisce lo chef Alessandro Borghese, grande estimatore della musica rock. A preparare i talenti della console è il coach Tommy Vee, mentre è Fabiola, inconfondibile voce di Radio 105, radio ufficiale del programma, a raccontare dal dance floor la gara all'ultimo beat.