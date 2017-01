Tom Selleck: "Un film su Magnum, P.I.? Se lo facessero io sono pronto"

Non è la prima volta che Tom Selleck, che oggi ha 70 anni, esprime opinioni positive in merito alla possibilità di una trasposizione cinematografica della serie tv che lo ha reso celebre.



L'idea di realizzare una versione per il grande schermo di "Magnum, P.I." aleggia ad Hollywood già da qualche anno, ma, nonostante il rincorrersi dei rumors, non è mai stata portata a termine.



Nel 2013, Matthew McCounaghey rivelò al magazine The Hollywood Reporter di aver rifiutato un'offerta da 15 milioni di dollari per interpretare Thomas Magnum in un film, che però non ha mai visto la luce. Il progetto era quello del produttore Brian Grazer, che per la Universal, lavorò a una pellicola che doveva essere pronta per il 2008, ma che non è mai arrivata in sala.



"Magnum, P.I.", è stata trasmessa dal 1980 al 1988 sulla CBS. In Italia, il telefilm arrivò nel 1982, su Canale 5 (poi su Italia 1), e restò in onda fino al 1990.



La serie ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e lo stesso Tom Selleck vanta un Golden Globe e un Emmy proprio grazie al veterano del Vietnam baffuto che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo e ha dato una spinta decisiva alla sua carriera.